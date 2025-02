6 benefícios do coco para a saúde e como incluí-lo na dieta

O coco é rico em propriedades que estimulam a saúde geral do corpo Sunlight_s / Shutterstock | Portal EdiCase

O coco, fruto da palmeira-cocoeira, é uma verdadeira joia tropical encontrada em diversas partes do mundo. Sua polpa branca e suculenta, rica em nutrientes e de sabor agradável, conquista paladares, enquanto a água refresca e hidrata. Na culinária, a fruta é conhecida por sua versatilidade e está presente em diversos pratos, especialmente na gastronomia brasileira.

Mas, além de ser um ingrediente valioso na cozinha, o coco também oferece uma série de benefícios à saúde, que vão desde o fortalecimento da imunidade até o bom funcionamento do intestino. A seguir, descubra algumas razões para incluir essa fruta na sua alimentação!

1. Aumenta a sensação de saciedade

Rico em fibras e gorduras que aumentam a saciedade, o coco ajuda a reduzir a fome e a ingestão de comida ao longo do dia. Isso porque as fibras presentes na fruta ajudam a regular o trânsito intestinal, promovendo uma sensação de plenitude por mais tempo.

Além disso, as gorduras saudáveis, como os triglicerídeos de cadeia média (TCM), são rapidamente absorvidas pelo organismo e utilizadas como fonte de energia, evitando picos de glicose e a vontade de comer com mais frequência.

2. Ajuda a controlar o diabetes

Apesar da polpa da fruta ter um sabor adocicado, em geral, pacientes diabéticos podem consumi-la. Isso porque o coco possui baixo índice glicêmico, o que reduz a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos.

Além disso, no estudo “Mature coconut water exhibits antidiabetic and antithrombotic potential via L-arginine-nitric oxide pathway in alloxan induced diabetic rats“, publicado no Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, por meio de testes com ratos diabéticos, os pesquisadores constataram que o tratamento com água de coco madura (MCW) e L-arginina (um aminoácido) reduziu significativamente a concentração de glicose no sangue dos animais.

Apesar desses benefícios, o consumo do coco não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

3. Favorece a saúde da pele

De acordo com o ensaio clínico randomizado “A randomized double-blind controlled trial comparing extra virgin coconut oil with mineral oil as a moisturizer for mild to moderate xerosis“, publicado no Dermatitis, o óleo de coco é um excelente hidratante para a pele seca. Na pesquisa feita com 34 pacientes, realizada ao longo de duas semanas, foi avaliada a eficácia e segurança do óleo de coco virgem em comparação com o óleo mineral.

Os resultados indicaram que o óleo de coco foi tão eficaz e seguro quanto o óleo mineral, promovendo um aumento significativo nos níveis de lipídios na superfície da pele. No entanto, é importante realizar um teste de sensibilidade antes de aplicar o produto na pele para evitar reações adversas.

As propriedades do coco promovem noites mais tranquilas e restauradoras Olena Yakobchuk / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Melhora a qualidade do sono

A polpa do coco contém magnésio, um mineral essencial para o relaxamento muscular e a regulação do sistema nervoso, e triptofano, um aminoácido que ajuda a produzir o hormônio do bem-estar, além de serotonina (neurotransmissor que influencia humor, sono, apetite, memória e outras funções do organismo). Essa combinação ajuda a promover noites mais tranquilas e restauradoras, além de contribuir para o equilíbrio emocional e físico.

5. Regula a pressão arterial

Além da polpa e do óleo, a água de coco também oferece importantes benefícios para a saúde. Um deles é ajudar a manter a pressão arterial sob controle. No estudo “The control of hypertension by use of coconut water and mauby: two tropical food drinks“, publicado no West Indian Medical Journal, os pesquisadores constataram, após realizarem testes em 28 hipertensos ao longo de 2 semanas, que 40% das pessoas com pressão alta que ingeriram água de coco apresentaram melhora significativa na pressão.

O estudo “Coconut Oil Supplementation and Physical Exercise Improves Baroreflex Sensitivity and Oxidative Stress in Hypertensive Rats“, publicado na revista Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, também apontou que o óleo de coco, associado ao treinamento físico, foi capaz de trazer a pressão de ratos de volta aos valores normotensos, devido à melhora da sensibilidade barorreflexa reduzida (capacidade do corpo de regular a pressão arterial de forma automática) e estresse oxidativo no soro, coração e aorta.

Embora haja esses benefícios, o consumo do coco não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento de um profissional de saúde.

6. Previne o envelhecimento precoce

Rico em vitaminas do complexo B, C e E, o coco auxilia no combate aos danos causados pelos radicais livres. Além disso, ajuda a proteger a pele dos efeitos do sol e outros agentes externos, o que contribui para a elasticidade, retardando o aparecimento de rugas e flacidez.

Dicas para incluir o coco na dieta

O coco é um alimento versátil, assim, incluí-lo na dieta é uma tarefa fácil. Por exemplo, você pode adicionar pedaços da fruta seca ou desidratada em saladas, cereais matinais ou consumir como um snack. O leite de coco pode ser utilizado em sopas, curries, molhos, sobremesas e smoothies. Já o óleo pode substituir outros ingredientes tradicionais em receitas assadas ou fritas.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios que o coco oferece para a saúde, seu consumo deve ser feito com moderação e não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento de um profissional de saúde. O seu alto teor calórico e de gordura saturada, por exemplo, exige atenção, especialmente para pessoas com condições como colesterol alto.