5 receitas práticas e temáticas para o Carnaval

Drink arco-íris de Carnaval Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

O Carnaval é a época perfeita para celebrar com comidas e bebidas que são tão animadas e coloridas quanto a festa. Por isso, vale apostar em petiscos e drinks temáticos, criativos e fáceis de preparar, que conquistam pela apresentação e sabor. Segundo a chef Debora Campos, do Instituto Gourmet e especialista em gastronomia festiva e criativa, a chave do sucesso está em combinar criatividade e praticidade.

Confira 5 receitas de petiscos e drinks que são sucesso garantido para o Carnaval!

Drink arco-íris de Carnaval

Um coquetel sem álcool (ou com álcool, opcional) que encanta pela apresentação vibrante.

Ingredientes

200 ml de suco de laranja

200 ml de suco de morango

200 ml de suco de maracujá

200 ml de suco de uva

Gelo e frutas para decorar

Modo de preparo

Em um copo alto, coloque o gelo e adicione camadas dos sucos, começando pelo suco de uva e terminando com o suco de laranja. Use uma colher para despejar os sucos lentamente, criando o efeito de camadas. Decore com frutas no topo e sirva com um canudo colorido.

Dica da chef: se quiser transformar o drink em um coquetel alcoólico, adicione uma dose de vodka ou rum antes de montar as camadas.

Minipastéis coloridos

Um clássico brasileiro, agora com um toque divertido e temático.

Ingredientes

200 g de massa para pastel

Recheios de sua escolha (carne, queijo, frango com requeijão cremoso)

Corante alimentício comestível nas cores do Carnaval

Óleo para fritar

Modo de preparo

Abra a massa de pastel e pincele levemente o corante em um dos lados, criando listras ou desenhos. Recheie os pastéis com os ingredientes escolhidos e feche as bordas com um garfo. Frite os pastéis em óleo quente até ficarem dourados. Escorra em papel-toalha e sirva.

Dica da chef: você pode oferecer um mix de cores, combinando diferentes tons. Isso dá um charme único e atrai os olhos.

Bolinhas de queijo com glitter comestível

Petisco divertido e brilhante, ideal para festas noturnas.

Ingredientes

200 g de queijo muçarela ralado

muçarela ralado 100 g de queijo parmesão ralado

2 ovos

1 xícara de chá de farinha de rosca

Glitter comestível dourado ou prateado

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os queijos e molde em bolinhas. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos. Passe as bolinhas nos ovos batidos e na farinha de rosca. Frite em óleo quente até dourar e escorra. Polvilhe glitter comestível antes de servir.

Espetinhos tropicais de camarão RoJo Images / Shutterstock | Portal EdiCase

Espetinhos tropicais de camarão

Um petisco leve, sofisticado e perfeito para o clima de verão.

Ingredientes

300 g de camarões médios limpos

médios limpos 1 abacaxi cortado em cubos

Pimentões coloridos em pedaços

Palitos para o espetinho

Sal, limão e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os camarões com sal, limão e pimenta-do-reino. Monte os espetinhos intercalando camarões, abacaxi e pimentões. Grelhe os espetinhos em uma frigideira antiaderente com um fio de azeite até dourarem. Sirva quente, com um molho de iogurte e ervas como acompanhamento.

Gelatina colorida no copinho

Uma sobremesa rápida, fácil e com a cara do Carnaval.

Ingredientes

25 g de gelatina em pó sabor morango

em pó sabor morango 25 g de gelatina em pó sabor limão

25 g de gelatina em pó sabor abacaxi

Água

Chantilly e confeitos coloridos para decorar

Modo de preparo

Prepare as gelatinas separadamente, conforme indicado na embalagem, e leve à geladeira. Em copinhos descartáveis, monte camadas de gelatina, deixando cada uma firmar antes de adicionar a próxima. Finalize com chantilly no topo e confeitos coloridos.