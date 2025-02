Suco de açaí com cupuaçu New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, caracterizada por uma biodiversidade ímpar e essencial para o equilíbrio ambiental global. A rica variedade de frutas nativas da região revela um potencial culinário único. Entre elas, destacam-se o açaí, o cupuaçu, o camu-camu, o buriti, o taperebá e a bacaba, que podem ser transformadas em sucos refrescantes e deliciosos, perfeitos para os dias quentes do verão.

Abaixo, confira 5 receitas de sucos refrescantes com frutas da Amazônia!

Suco de açaí com cupuaçu

Ingredientes

200 g de polpa de açaí congelada (sem adição de xarope)

150 g de polpa de cupuaçu

500 ml de água gelada

1 banana madura

Açúcar e gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque a polpa de açaí, a polpa de cupuaçu, a banana e a água no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e o gelo e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Suco de buriti com melancia

Ingredientes

200 ml de polpa de buriti

500 g de melancia sem sementes e cortada em cubos

sem sementes e cortada em cubos 300 ml de água gelada

Açúcar e gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a polpa de buriti, os cubos de melancia e a água. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e bata para incorporar. Sirva em seguida com as pedras de gelo.

Suco de taperebá com limão

Ingredientes

6 taperebás maduros

Suco de 2 limões

400 ml de água gelada

Açúcar e gelo a gosto

Modo de preparo

Lave bem os taperebás, corte-os ao meio e retire a polpa, descartando as sementes. No liquidificador, coloque a polpa do taperebá, o suco dos limões e a água. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e bata para incorporar. Sirva em seguida com as pedras de gelo.

Suco de camu-camu com laranja Ildi Papp / Shutterstock | Portal EdiCase

Suco de camu-camu com laranja

Ingredientes

1 colher de sopa de polpa de camu-camu

Suco de 4 laranjas

200 ml de água gelada

Açúcar e gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o suco de laranja, a polpa de camu-camu e a água. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e bata para incorporar. Sirva em seguida com as pedras de gelo.

Suco de bacaba com banana

Ingredientes

200 g de polpa de bacaba

1 banana madura

400 ml de água gelada

Açúcar e gelo a gosto

Modo de preparo