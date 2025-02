5 receitas de sanduíche natural para o lanche da tarde

Uma alimentação equilibrada pode se encaixar na rotina sem exigir muito tempo na cozinha. Os sanduíches naturais são ótimos aliados para quem busca refeições rápidas, nutritivas e cheias de sabor. Com ingredientes frescos e combinações inteligentes, é possível se deliciar com opções que geram saciedade e ainda trazem variedade para o cardápio.

Sanduíche de abacate, queijo e ovo

Ingredientes

Modo de preparo

Espalhe o creme de ricota sobre uma das fatias de pão. Depois, coloque as folhas de alface sobre o creme. Adicione as fatias de abacate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, acrescente o queijo e finalize com as rodelas de ovo cozido. Feche o sanduíche com a outra fatia de pão, pressione levemente e sirva.