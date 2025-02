5 receitas de kibe de forno para o almoço

Kibe de forno clássico GabrielReid / Shutterstock | Portal EdiCase

Nada como um prato fácil, nutritivo e cheio de sabor para tornar o almoço mais especial. O kibe de forno, por exemplo, é uma escolha certeira para quem gosta de receitas práticas, mas não abre mão de um toque diferente. Com carne bem temperada, trigo hidratado e recheios variados, essa versão assada é perfeita para quem busca um prato suculento e leve ao mesmo tempo. A seguir, confira 5 receitas para saborear!

Kibe de forno clássico

Ingredientes

500 g de carne moída

250 g de trigo para kibe

1 cebola picada

picada 2 dentes de alho amassados

1 xícara de chá de hortelã fresca picada

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de pimenta-síria moída

Sal a gosto

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de água morna para hidratar

Modo de preparo

Coloque o trigo para kibe em uma tigela e cubra com água morna. Deixe hidratar por 30 minutos, depois escorra e esprema para remover o excesso de líquido. Em um recipiente, misture a carne moída com o trigo hidratado, a cebola, o alho, a hortelã, o cominho, o azeite, a pimenta-síria e sal.

Unte uma assadeira média com azeite e espalhe a mistura uniformemente. Pressione levemente para compactar bem. Com uma faca, faça cortes quadrados na superfície do kibe, sem atravessar até o fundo da assadeira. Após, leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 40 minutos. Retire do forno e espere alguns minutos antes de cortar. Sirva quente.

Kibe de forno de lentilha e berinjela

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha cozida

cozida 1 xícara de chá de trigo para kibe

1 berinjela assada e amassada

1 cebola ralada

1 xícara de chá de água morna

2 dentes de alho amassados

1/2 xícara de chá de hortelã picada

1/2 colher de chá de cominho

1/2 colher de chá de pimenta-síria moída

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Hidrate o trigo para kibe com 1 xícara de água morna por 30 minutos e escorra bem. Misture a lentilha, o trigo, a berinjela, a cebola, o alho, a hortelã e os temperos. Espalhe em uma assadeira untada, marque quadrados na superfície e regue com azeite. Asse a 200 °C por 30 minutos, até firmar e dourar.

Kibe de forno recheado com ricota e espinafre

Ingredientes

500 g de carne moída

1 xícara de chá de trigo para kibe

1 cebola ralada

2 dentes de alho amassados

1/2 xícara de chá de hortelã picada

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de ricota amassada

amassada 1 xícara de chá de espinafre cozido e picado

1 colher de chá de noz-moscada

1 xícara de chá de água morna

Modo de preparo

Hidrate o trigo para kibe em um recipiente com a água morna por 30 minutos. Escorra bem e misture a carne moída, o trigo hidratado, a cebola, o alho, a hortelã, o azeite, o sal e a pimenta e reserve. Em outro recipiente, misture a ricota, o espinafre e a noz-moscada. Em uma assadeira untada, coloque metade da massa do kibe, espalhe o recheio e cubra com o restante da mistura. Marque quadrados na superfície e Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Kibe de forno com quinoa e castanhas

Ingredientes

500 g de carne moída

250 g de trigo para kibe

1/2 xícara de chá de quinoa crua

crua 1 cebola ralada

1 xícara de chá de água morna para hidratar

2 xícaras de água para cozinhar

2 dentes de alho amassados

1/2 xícara de chá de hortelã fresca picada

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju picada

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de pimenta-síria moída

Sal a gosto

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Comece hidratando o trigo para kibe em um recipiente com água morna. Depois, lave bem a quinoa e cozinhe em 2 xícaras de água em uma panela até os grãos ficarem macios e soltinhos. Escorra o excesso de líquido e reserve. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, a carne moída, a quinoa cozida, a cebola, o alho, a hortelã, as castanhas, o cominho, a pimenta-síria e sal. Unte uma assadeira média com azeite e espalhe a mistura uniformemente. Pressione levemente para compactar bem.

Com uma faca, marque quadrados na superfície do kibe, sem cortar até o fundo. Despeje 3 colheres de sopa de azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos. Retire do forno e aguarde alguns minutos antes de cortar.

Kibe recheado com catupiry e tomate seco

Ingredientes

500 g de carne moída

250 g de trigo para kibe

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 colher de chá de pimenta-síria moída

1 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de hortelã picada

1/2 xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de água morna

1 xícara de chá de catupiry

100 g de tomate seco picado

Modo de preparo