5 receitas com lentilha para ajudar a emagrecer

Versátil e nutritiva, a lentilha é uma ótima aliada para quem busca uma alimentação equilibrada e o controle do peso. Rica em fibras, proteínas e minerais, ela ajuda a prolongar a saciedade, regula a glicemia e contribui para o bom funcionamento do organismo. E mais: é fácil de preparar e pode ser incorporada no dia a dia de forma saborosa e saudável.

Abaixo, confira 5 receitas irresistíveis para incluir a lentilha na sua dieta!

Salada de lentilha

Ingredientes

250 g de lentilha

8 tomates-cereja cortados ao meio

1 pepino descascado e picado

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1 xícara de chá de folhas de espinafre

Sal e azeite de oliva a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 1 hora. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e transfira a lentilha para um recipiente. Adicione os tomates-cereja, o pepino, a salsinha, as folhas de espinafre e o azeite de oliva e misture. Tempere com sal e sirva em seguida.

Arroz integral com lentilha

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz integral

1 xícara de chá de lentilha

4 xícaras de chá de água quente

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o arroz integral e frite por 3 minutos. Acrescente a água e a lentilha. Tempere com sal e cozinhe até a água secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Creme de lentilha com abóbora

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

2 xícaras de chá de abóbora descascada e picada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 l de caldo de legumes

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de cúrcuma

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha, a abóbora, a cúrcuma e o caldo de legumes e cozinhe por 25 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Panqueca de lentilha com espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha vermelha

1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

1 xícara de chá de água

Sal e azeite de oliva a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha vermelha, cubra com água e deixe de molho por 4 horas. Após, escorra a água e transfira os grãos para um liquidificador. Adicione 1 xícara de chá de água e bata até obter uma consistência lisa. Acrescente as folhas de espinafre e bata por 1 minuto. Tempere com sal e reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a frigideira. Frite até dourar. Repita o processo com toda a massa. Sirva com o recheio que preferir.

Bolo de lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

2 ovos

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

