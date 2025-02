Banana-da-terra recheada com carne moída Ildi Papp / Shutterstock | Portal EdiCase

A banana-da-terra é um ingrediente versátil e nutritivo que pode transformar qualquer refeição em uma experiência deliciosa. Seu sabor levemente adocicado e sua textura firme permitem combinações surpreendentes, equilibrando pratos salgados com um toque especial. Além disso, é rica em fibras, vitaminas e minerais.

Abaixo, veja como preparar 5 receitas com banana-da-terra para o almoço!

Banana-da-terra recheada com carne moída

Ingredientes

4 bananas-da-terra firmes e descascada

300 g de carne moída

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 pimentão verde sem sementes e picado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne moída e refogue até ficar bem soltinha. Tempere com sal, pimenta-do-reino, cominho e páprica. Adicione o pimentão, mexa bem e cozinhe até secar um pouco o líquido. Com uma faca, faça um corte no comprimento da banana-da-terra, separando um pouco as partes. Recheie o centro com a carne moída. Cubra com queijo ralado. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em 180 °C. por cerca de 15-20 minutos ou até que a banana-da-terra fique macia e o queijo derretido. Sirva em seguida.

Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

4 bananas-da-terra cortadas em rodelas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimentão verde picado

2 tomates picados

1/2 xícara de chá de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1/4 de xícara de chá de coentro fresco picado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até que fiquem dourados. Em seguida, adicione o pimentão e os tomates picados e refogue por mais 5 minutos até que fiquem bem cozidos. Coloque o leite de coco e o azeite de dendê. Misture bem e cozinhe por mais 5 minutos. Coloque as rodelas de banana-da-terra na panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando, até que as bananas-da-terra fiquem bem macias e absorvam os sabores do molho. Retire do fogo e adicione o coentro. Acrescente o suco de limão, mexa e sirva em seguida.

Farofa de banana-da-terra

Ingredientes

2 bananas-da-terra firmes, descascadas e picadas

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 cebola picada

200 g de bacon cortado em cubos

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de farinha de milho amarela

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione o bacon e frite até dourar. Acrescente a cebola e o alho, refogando até ficarem dourados e aromáticos. Adicione as bananas-da-terra e mexa delicadamente para que ela doure sem desmanchar. Acrescente aos poucos a farinha, misturando bem para absorver os sabores. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

Arroz caribenho com banana-da-terra

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz

1 xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido

cozido e escorrido 2 bananas-da-terra cortadas em rodelas

2 colheres de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 pimentão vermelho picado

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de leite de coco

Coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Aqueça 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira em fogo médio e frite as rodelas de banana-da-terra até dourarem dos dois lados. Reserve. Na mesma panela, adicione mais 1 colher de sopa de azeite e refogue a cebola, o alho e o pimentão até ficarem macios. Adicione o arroz, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem e adicione o caldo de legumes. Tampe e cozinhe até o arroz ficar macio. Quando o arroz estiver quase pronto, adicione o feijão-preto e o leite de coco e misture bem. Quando o arroz estiver no ponto desejado, adicione as bananas-da-terra e misture delicadamente. Finalize com coentro e sirva em seguida.

Costela com banana-da-terra

Ingredientes

1,5 kg de costela bovina cortada em pedaços

bovina cortada em pedaços 3 bananas-da-terra firmes cortadas em pedaços grandes

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 folha de louro

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de caldo de carne

Cheiro-verde para finalizar

Modo de preparo