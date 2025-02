5 dicas para aproveitar o Carnaval sem descuidar da saúde

Alguns cuidados são importantes para curtir o Carnaval com saúde

Com o Carnaval se aproximando, muitos brasileiros se preparam para os dias intensos de festas, blocos de rua e diversão. Mas o período requer atenção e preparo com a saúde para aguentar a folia, sem comprometer o bem-estar. Mariana Cristina Cabral Silva, coordenadora e professora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, alerta que os excessos comuns nesse período podem comprometer o bem-estar físico e mental.