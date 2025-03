5 benefícios da toranja para a saúde e como usá-la

A toranja é rica em nutrientes que oferecem inúmeros benefícios para a saúde Siti Fatonah476 / Shutterstock | Portal EdiCase

A toranja (Citrus × paradisi), também conhecida como grapefruit, é uma fruta cítrica apreciada por seu sabor agridoce e versatilidade culinária. Originária da Ásia, ela se destaca pelo alto teor de vitamina C, fibras e antioxidantes, que oferecem inúmeros benefícios para o organismo. Entre os principais, está a melhora do funcionamento intestinal, devido ao seu elevado conteúdo de fibras.

A seguir, conheça alguns benefícios da toranja para a saúde!

1. Fortalece a imunidade

Rica em vitamina A e C e antioxidantes, a toranja desempenha um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico. Enquanto as vitaminas protegem o organismo de vírus e bactérias, os antioxidantes defendem as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, responsáveis pelo aumento do risco de doenças como câncer, Alzheimer, Parkinson, diabetes e artrite.

2. Contribui para o controle do peso

A toranja é uma aliada no controle do peso devido ao seu baixo teor calórico e alto conteúdo de fibras. O estudo “Association of dietary macronutrient intake with adiposity during childhood according to sex: Findings from the generation XXI birth cohort”, publicado na revista Pediatric Obesity, revela que o consumo de fibras, encontradas em alimentos como leguminosas, cereais integrais e frutas, desempenha um papel importante na prevenção do desenvolvimento de obesidade durante a infância.

Para chegar a este resultado, a pesquisa analisou a ingestão alimentar de cerca de 4 mil crianças com idade entre 4, 7 e 10 anos e conclui que o consumo elevado de fibras (17 g) se associaram a um IMC (Índice de Massa Corporal) mais baixo entre as crianças de 7 a 10 anos. A investigação também constatou que o perímetro da cintura/anca também foi reduzido.

3. Reduz o risco de pedras nos rins

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), as pedras nos rins, condição também chamada de cálculo renal, atingem cerca de 5% da população brasileira. O cálcio e o potássio presente na toranja, aliados a uma alimentação saudável, podem ajudar a prevenir o problema.

De acordo com o estudo “Dietary Risk Factors for Incident and Recurrent Symptomatic Kidney Stones”, publicado na revista médica Mayo Clinic Proceedings, o enriquecimento das dietas com cálcio e potássio previnem cálculos renais sintomáticos recorrentes.

Por meio de um questionário de frequência alimentar, a pesquisa analisou a dieta de 411 pacientes que tiveram cálculos renais sintomáticos pela primeira vez, comparando com um grupo de controle de 384 pessoas. Os resultados mostraram que dietas com baixo teor de cálcio, potássio e líquidos estão associadas a uma maior incidência de cálculos renais.

A vitamina C e os antioxidantes da toranja protegem os olhos contra os danos causados pelos radicais livres puhhha / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Contribui para a saúde ocular

Devido ao seu alto teor de vitamina C e antioxidantes, como o licopeno e o betacaroteno, a toranja também é uma excelente aliada para a saúde ocular. Esses nutrientes ajudam a proteger os olhos contra os danos causados pelos radicais livres, que podem levar ao envelhecimento precoce. O problema, além de afetar a qualidade da pele, pode desenvolver doenças oculares, como catarata e degeneração macular.

5. Favorece o controle da pressão arterial

O estudo “Effect of Citrus paradisi extract and juice on arterial pressure both in vitro and in vivo“, publicado na revista científica Phytotherapy Research, demonstra que o suco de toranja tem maior eficácia na redução da pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) em indivíduos humanos normotensos e hipertensos do que o suco de laranja doce, leite de vaca e uma bebida suplementada com vitamina C.

No entanto, o estudo ressalta que “são necessários estudos mais detalhados para identificar os compostos químicos responsáveis por esse efeito farmacológico e esclarecer seu possível papel no tratamento da hipertensão”.

Como incluir a toranja na alimentação

A toranja pode ser consumida de diversas formas:

In natura : corte a fruta ao meio e retire os gomos com uma colher, consumindo-a como sobremesa ou lanche;

: corte a fruta ao meio e retire os gomos com uma colher, consumindo-a como sobremesa ou lanche; Sucos e vitaminas : prepare sucos frescos ou adicione pedaços de toranja a smoothies para um toque cítrico e nutritivo;

: prepare sucos frescos ou adicione pedaços de toranja a smoothies para um toque cítrico e nutritivo; Saladas : combine gomos de toranja com folhas verdes, abacate e nozes para uma salada refrescante e saudável;

: combine gomos de toranja com folhas verdes, abacate e nozes para uma salada refrescante e saudável; Sobremesas: utilize a toranja em receitas de musses, gelatinas ou tortas, adicionando um sabor cítrico às preparações.

Contraindicações da fruta

Embora a toranja ofereça diversos benefícios, ela possui algumas contraindicações importantes. Por exemplo, a fruta pode interferir na metabolização de medicamentos, especialmente os que são processados pelo fígado; por isso, é essencial consultar um especialista antes de incluí-la na dieta.