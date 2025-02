O signo de Peixes, regido por Netuno, é um dos mais misteriosos e complexos do zodíaco. Caracterizado pela sensibilidade, intuição e conexão profunda com o mundo emocional, Peixes frequentemente é cercado por mitos e crenças populares. No entanto, muitas dessas ideias podem ser distorcidas ou exageradas. Para evitar alguns equívocos e revelar as reais características dos piscianos, a astróloga Thaís Mariano esclarece 4 mitos e verdades sobre o signo de Peixes. Confira: