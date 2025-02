4 hábitos para prevenir cárie em crianças

O cuidado com a saúde bucal na infância é essencial para dentes fortes e saudáveis ao longo da vida. No entanto, um problema bastante comum em crianças é a cárie. Essa é uma doença causada pela ação de bactérias que se alimentam dos restos de alimentos, principalmente açúcares, e produzem ácidos que desgastam o esmalte dos dentes. Esse processo leva à formação de cavidades, que podem causar dor, sensibilidade e, se não tratadas, infecções mais graves.

1. Inicie os cuidados bucais desde os primeiros meses

Segundo a Dra. Maria Clara, os cuidados com os dentes das crianças devem começar desde os primeiros meses de vida. “Assim que os primeiros dentinhos nascerem, é essencial escovar com uma escova de cerdas macias, com cabeça pequena e creme dental fluoretado com pelo menos 1.100 ppm de flúor”, explica.