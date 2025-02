3 tendências de cortes de cabelo para 2025

O ar despojado e sofisticado estará em alta nos cortes de cabelo Alexander Chesarev / Shutterstock | Portal EdiCase

Em 2025, algumas tendências prometem se destacar no mundo dos cabelos. Os cortes curtos continuam em alta, com franjas desfiadas e assimetrias que conferem um ar despojado e sofisticado. Os médios e longos, por outro lado, ganham movimento com camadas leves e repicados estratégicos, realçando a textura natural dos fios.

Eliane Pavini, hairstylist e proprietária do Shampoo Eliane e Rafael Pavini, em Ribeirão Preto, destaca três cortes que prometem ser evidência ao longo do ano: butterfly, shaggy e cub cut. Cada um deles possui variações que se adaptam a diferentes estilos e texturas dos fios, sejam ondulados, cacheados ou lisos. Confira!

1. Butterfly

O corte butterfly é caracterizado por camadas que trazem leveza e movimento Divulgação / Eliane Pavini | Portal EdiCase

O corte butterfly é caracterizado por suas camadas suaves, que proporcionam leveza e movimento aos fios. “Esse corte é versátil e pode ser feito em diferentes comprimentos, desde longos até curtos”, explica Eliane Pavini. Para quem possui cabelos lisos, ele proporciona um visual fluido e elegante, enquanto para as cacheadas, cria uma moldura natural ao rosto, valorizando a textura dos fios.

2. Shaggy

O corte shaggy é despojado e moderno Divulgação / Eliane Pavini | Portal EdiCase

O shaggy hair é um corte reconhecido por suas camadas desconectadas e despojadas, destacando-se como uma opção moderna. “Esse corte se adapta bem a cabelos curtos e longos, sendo perfeito para quem busca um visual mais desestruturado, tanto para as cacheadas quanto para aquelas que desejam um estilo contemporâneo”, comenta a hairstylist. Nos cabelos cacheados, o shaggy cria um efeito volumoso e cheio de personalidade.

3. Cub cut

O cub cut é prático e de fácil manutenção Divulgação / Eliane Pavini | Portal EdiCase

Em 2023, ele foi um dos cortes mais pedidos nos salões do mundo todo e, dois anos depois, o cub cut retorna com força total no universo da beleza. Inspirado no famoso wolf cut, esse estilo se apresenta como uma alternativa mais leve e menos ousada, mantendo a essência das camadas e dos desfiados, mas com pontas mais curtas.

É conhecido por sua praticidade, pois combina diversas camadas com pontas desfiadas para um visual versátil e de fácil manutenção. “A praticidade do cub cut é o que o torna tão atrativo: ele se adapta perfeitamente à rotina agitada, exigindo pouca manutenção e permitindo que cada fio se mantenha no lugar com naturalidade, sem abrir mão do estilo”, afirma Eliane Pavini.

Cores para 2025

Além dos cortes, as cores e os efeitos das luzes ganham destaque entre as tendências para 2025. Segundo Eliane Pavini, os tons quentes e as mechas sutis estarão em alta. “Cores como caramelo, vanilla e loiro dourado permanecem em evidência, e as luzes de contorno também se sobressaem, sendo ideais para quem busca um visual mais natural”, conclui a hairstylist.