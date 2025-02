3 dicas para diminuir a hiperatividade dos gatos durante a noite

Alguns gatos são naturalmente mais enérgicos, adorando brincar, correr e escalar durante o dia. Esse comportamento é comum, especialmente em filhotes e em algumas raças mais ativas. No entanto, quando os picos de energia ocorrem principalmente durante a madrugada, pode ser um sinal de que o felino está ansioso ou entediado.

De acordo com Nathali Braz Vieira dos Santos, veterinária da Pet de TODOS, esse comportamento noturno pode ser reduzido com algumas mudanças na rotina diária dos gatos. “Os felinos são predadores por natureza, e, quando não encontram maneiras de gastar energia ou não têm estímulos suficientes ao longo do dia, podem transferir essa energia acumulada para a noite”, explica.