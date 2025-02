15 plantas para cultivar e fazer chás em casa

A seguir, com a ajuda de Elizeu de Almeida, florista da Esalflores, preparamos uma lista com algumas sugestões de plantas fáceis de cultivar em casa e ideais para o preparo de chás. Veja!

1. Hortelã

2. Menta

3. Erva-cidreira

Bastante comum em todas as regiões do Brasil, a erva-cidreira tem propriedades tranquilizantes que colaboram com a melhora na qualidade do sono, o alívio da dor de cabeça, além de combater gases e ser muito benéfica para o sistema digestivo.