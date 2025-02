10 produtos para deixar os cabelos saudáveis e bonitos

1. BB Cream

Ajuda a resolver diversos problemas com um único produto. “Ele promete ser a solução para o frizz, quebra dos fios e muitos outros problemas comuns. Quando o cabelo está muito danificado, ressecado e quebradiço, esse tipo de produto funciona muito bem. É um regenerante do fio, que cuida de dentro para fora”, explica Viviane Siqueira.

2. Máscara hidratante

3. Shampoo desintoxicante

4. Leave-in

Indispensável no dia a dia, ele ajuda a controlar o frizz e o volume. Após lavar os fios, aplique uma pequena quantidade no comprimento e nas pontas. É ideal para quem quer cabelos controlados e protegidos, pois a maioria tem filtro solar.

5. Termoprotetores

Esses são indispensáveis para quem faz escova, chapinha, babyliss. Eles protegem os fios do calor e ainda ativam a hidratação durante o processo. Aplique uma pequena quantidade no comprimento e nas pontas. Faça a escova e a chapinha normalmente e, depois, aplique um sérum para selar os fios.

6. Sea spray

Não é necessariamente um item do dia a dia, mas pode ser inserido na nécessaire. Ele é um spray texturizador para todos os tipos de cabelos. Cria um autêntico estilo praia, com delicada textura e volume extra. Equilibra a umidade e deixa os cabelos macios e saudáveis.

7. Óleo de argan

8. Sérum

9. Tônico

O tônico capilar é essencial para quem deseja manter o couro cabeludo equilibrado. Ele ajuda a fortalecer as raízes e melhora a circulação. Para utilizá-lo, basta aplicá-lo diretamente no couro cabeludo e massagear suavemente para estimular a absorção e potencializar os benefícios.

10. Ativador de cachos

É ótimo para definir os cachos com leveza, proporcionando um visual mais natural e volumoso. Para aplicá-lo, o ideal é estar com os cabelos úmidos, passando o produto do comprimento às pontas. Utilize as mãos ou um pente para modelar os cachos. Para melhores resultados, deixe o cabelo secar naturalmente ou seque com um difusor.