10 dicas para usar repelente em crianças de maneira segura

O repelente deve ser usado com cautela em crianças

No verão, a proliferação do Aedes aegypti se intensifica, elevando os riscos de arboviroses como dengue, zika e chikungunya. Essas doenças podem causar sintomas graves e demandam atenção especial, principalmente em crianças, que estão mais vulneráveis a complicações. Para reduzir o risco de picadas de mosquitos, o uso de repelentes é uma das medidas mais eficazes de proteção. No entanto, é essencial escolher produtos adequados e utilizá-los corretamente.