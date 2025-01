Veja os benefícios dos animais para a saúde mental

Cast Of Thousands / Shutterstock | Portal EdiCase

O primeiro mês do ano é simbolicamente associado à renovação, novos projetos e reflexões. Alinhada a esse simbolismo, a campanha “Janeiro Branco”, criada em 2014 pelo psicólogo mineiro Leonardo Abrahão, incentiva as pessoas a darem prioridade à saúde mental.

Em 2025, o projeto traz como tema “O que fazer pela saúde mental agora e sempre?”, com foco em engajar famílias, empresas e instituições a realizarem ações concretas. Mas de que forma isso pode ser colocado em prática? Manter uma alimentação equilibrada, dormir bem e praticar exercícios físicos são alguns dos primeiros passos. No entanto, outro ponto também tem apresentado resultados positivos: o convívio com animais.