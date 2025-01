Veja o que esperar dos alinhamentos planetários em 2025

Os alinhamentos planetários de 2025 trarão energias diversas para os signos buradaki / Shutterstock | Portal EdiCase

Existe uma retórica mística sobre os alinhamentos planetários. É comum que, de tempos em tempos, surjam mensagens como “um evento como esse será visto no céu novamente apenas daqui a 200 anos” ou “você nunca viverá para ver outro alinhamento como esse”. Além disso, as pessoas frequentemente associam esses acontecimentos a influências místicas, presentes até na cultura pop (seja em mangás ou em HQs de super-herois).

Pensando na astronomia, é claro que os alinhamentos são lindos de se ver. Afinal, os planetas se movimentam ao redor do Sol em formato elíptico, cada um em seu ritmo e distância diferente, enquanto o nosso astro-rei orbita o centro da Via Láctea. Portanto, ver os planetas aparentemente “juntinhos” no céu é algo raro, digno de nota e até um tanto poético e inspirador. Em 2025, teremos algumas oportunidades para ver isso.

Mas, astrologicamente falando, quais impactos podemos esperar em nossas vidas cotidianas? “Antes de tudo, vale lembrar que a astrologia baseia seus estudos nos meridianos da Terra, ou seja, tomando o nosso planeta como ponto de vista para observar o movimento dos astros. Assim, ainda que pareça haver um alinhamento no céu, se esses planetas estiverem em casas ou signos distintos, a ideia do ‘alinhamento’ em si não conta muito”, explica o consultor esotérico da Astrocentro, Brendan Orin.

Por isso, nós, enquanto indivíduos, sentiremos o impacto de ter determinados planetas em certos lugares no céu, apenas isso. Na verdade, para contar como uma “conjunção” (que significa planetas trabalhando em harmonia sobre o mesmo tema), eles precisam estar a zero grau ou a pouquíssimos graus uns dos outros.

Alinhamentos de 2025

Neste ano, alguns alinhamentos surgem no céu para nos encantar. São eles:

Janeiro

No dia 21/01, vimos seis planetas aparentes no céu: Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. No entanto, astrologicamente, eles não estavam assim tão alinhados – Urano e Marte estavam em outros pontos do céu. Saturno, Vênus e Netuno, sim, encontram-se no signo de Peixes, e, como Vênus se movimenta mais rápido, esse planeta formou conjunções com os outros dois.

No dia 18/01, aconteceu com Saturno, e, no dia 01/02, com Netuno. Isso trouxe efeitos sentidos com mais força por piscianos, capricornianos, librianos e taurinos. “A conjunção de planetas como Vênus, Saturno e Netuno em Peixes, por exemplo, nos ensina sobre a importância de cultivar relações duradouras enquanto mantemos nossos limites emocionais saudáveis”, diz Brendan Orin.

Com Saturno, Vênus falou da importância das conexões familiares e dos amores de longa data. Foi um período de reflexão sobre a manutenção de relações duradouras e sobre a necessidade de estabelecer limites.

Com Netuno, a energia trouxe maior intuição nas histórias de amor, lembranças do passado (aquela saudade nostálgica mesmo) e sentimentos elevados, quase incondicionais. No entanto, exigiu cuidado com ilusões e expectativas irreais.

No fim de fevereiro, Mercúrio se une aos demais planetas buradaki / Shutterstock | Portal EdiCase

Fevereiro

No fim do mês, teremos um novo alinhamento, agora com Mercúrio se somando aos seis que se encontraram no céu em janeiro. Em 28/02, veremos muitos planetas próximos, novamente no signo de Peixes: Sol, Lua, Mercúrio, Saturno e Netuno. Lembre-se de que Sol e Lua são considerados planetas na astrologia, mas não contam nesse alinhamento astronômico. Além disso, nem todos esses corpos são visíveis ao mesmo tempo a olho nu.

As crianças nascidas nesse dia terão um Stellium em seus mapas astrais — um aglomerado de planetas em um mesmo signo. Isso indica que essa área da vida será marcante na fase adulta, tanto com oportunidades quanto com desafios.

Para o zodíaco como um todo, esse Stellium em Peixes trará uma onda de sentimentos profundos e questões relacionadas à espiritualidade, fé e temas místicos. Será um período para introspecção e para lidar com lembranças (até mesmo de vidas passadas, dependendo do quanto você acredita nisso).

O conselho? Evite discussões que explorem a vulnerabilidade alheia como arma. Reserve momentos de solitude, pratique sua espiritualidade e cuide da saúde mental.

Abril, agosto e dezembro

Alinhamentos menores também ocorrerão em 2025, mas com relevância astrológica limitada.

Abril

Mercúrio, Saturno, Netuno e Vênus voltarão a se aproximar em Peixes. Essa configuração pode reativar medos inconscientes relacionados a laços amorosos e familiares. Será um bom momento para trabalhar autoestima e superar antigos traumas.

Agosto

Destaque para Júpiter e Vênus, que se encontram em Câncer. Essa conjunção iluminará os temas familiares e os relacionamentos, trazendo harmonia e a possibilidade de um “novo passo” nos vínculos afetivos.

Dezembro

Um Stellium em Sagitário, envolvendo Sol, Mercúrio, Vênus e Marte, encerrará o ano com energia expansiva. Sagitário rege a busca por significado e aventura, e esse alinhamento trará coragem para explorar novos horizontes e redefinir metas.

Um convite para observar e sentir

Os alinhamentos de 2025 são mais do que um espetáculo astronômico. Eles são convites para olharmos para dentro, alinharmos nossas intenções e cultivarmos uma conexão mais profunda com o cosmos.

Aproveite cada instante, apague as luzes sempre que possível e contemple o céu. Afinal, quando os planetas se alinham, é o universo nos lembrando de que também precisamos encontrar nosso próprio equilíbrio.