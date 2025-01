Veja como usar o tarot para tomar melhores decisões

Embora o tarot não tenha uma solução mágica ou definitiva para questões da vida, como carreira, amor e vida financeira, ele pode ser uma ferramenta útil para entender melhor a si. Segundo a especialista do Astrocentro Lâmia Thalassa, trata-se de um conselheiro diário, e não uma ferramenta de adivinhação do futuro. “As cartas mostram a situação presente num contexto muito amplo, para que se possa refletir, analisar com critérios e tentar mudar o seu futuro, moldando o seu presente”, resume.