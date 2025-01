Veja como tratar as marcas deixadas pela acne

As marcas de acne podem ser combatidas com alguns cuidados

Embora a acne em si seja tratável e comum em diferentes fases da vida, as marcas que ela deixa na pele podem ser persistentes e difíceis de eliminar. As cicatrizes se formam quando a inflamação dos folículos pilosos e glândulas sebáceas atinge as camadas mais profundas da pele. Durante a fase de cura, o corpo tenta reparar a área afetada, mas, dependendo da gravidade da acne e da forma como a pele reage, podem ocorrer alterações na textura e tonalidade, gerando as marcas.