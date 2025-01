Veja como o pilates ajuda a preparar o corpo para o Carnaval

O Carnaval é uma verdadeira maratona para o corpo, com horas de dança, desfile e bastante energia. Para encarar a folia com disposição e evitar o desgaste, muitos investem em práticas que fortalecem o físico e proporcionam equilíbrio. Uma delas é o pilates, que se destaca por preparar o corpo de forma funcional, deixando-o mais resistente e alinhado para os desafios da época.

“O pilates trabalha com exercícios que ativam os músculos de forma funcional e equilibrada, tonificando e definindo o corpo. Isso é particularmente útil para quem vai usar fantasias, já que a prática fortalece o core, melhora a postura e ajuda a sustentar o corpo de forma mais eficiente, garantindo que a pessoa se mova com mais fluidez e sem desconforto”, explica Danielle Xavier, fisioterapeuta e instrutora na Pure Pilates.

Primeiras mudanças no corpo

Lembrando que, para ter um bom desempenho, seja na avenida ou na rua, os exercícios devem ser iniciados pelo menos um mês antes, dependendo da frequência do aluno nas aulas e do esforço individual. A melhora na postura, da flexibilidade e do tônus muscular são as primeiras mudanças perceptíveis.