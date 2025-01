Veja como o estresse pode prejudicar a saúde

Perigos do estresse para a saúde

Segundo Karen Loiola, o estresse pode tomar diferentes formas e contribuir para outras doenças. Os sintomas mais comuns incluem dor de cabeça, desordens do sono, dificuldade de concentração, temperamento explosivo, dor no estômago, insatisfação no trabalho, depressão e ansiedade, falta de concentração e alterações no apetite, como comer demais ou falta de fome.