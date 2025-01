Veja como criar efeito lifting com a maquiagem

O princípio desse método é simples: realçar os pontos altos do rosto, como têmporas, maçãs e arco da sobrancelha, enquanto áreas como o ponto alto das laterais do nariz e a base da mandíbula são levemente sombreadas para criar profundidade.

Corretivo é um grande aliado

De acordo com Mariane Santana, maquiadora e P&D da Fenzza, o corretivo é um dos produtos mais importantes na técnica de maquiagem lifting e sua aplicação correta é fundamental para o sucesso do efeito rejuvenescedor.

“A dica é aplicar uma pequena quantidade de corretivo mais claro que o tom da pele no canto interno e na área externa abaixo dos olhos, estendendo o produto levemente para as têmporas. Isso ajuda a levantar o olhar e iluminar a expressão”, orienta.

Efeitos com o contorno

O contorno da maquiagem deve ser feito nas laterais do nariz, para um efeito de sombra, dando impressão de afinamento; abaixo do osso da maçã do rosto, para criar definição; e na linha da mandíbula, para reforçar o formato do rosto. Mariane Santana ainda destaca que esfumar bem com um pincel ou uma esponja é o segredo para evitar marcas visíveis e garantir um resultado natural e harmônico.