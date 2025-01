Veja como a entrada do Sol em Aquário afeta o seu signo

O Sol entra no signo de Aquário no dia 19 de janeiro

No dia 19 de janeiro, às 17h30 (horário de Brasília), o Sol deixa o pragmatismo de Capricórnio e entra no signo de Aquário, marcando uma transição energética significativa. Saímos da influência do elemento Terra, marcada pela seriedade e pelo trabalho, para mergulhar na leveza e na coletividade do elemento Ar.