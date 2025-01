9 mudanças no comportamento do cachorro após a castração 

A castração traz benefícios à saúde do cachorro e mudanças em seu comportamento VesnaArt / Shutterstock | Portal EdiCase

A castração é um procedimento cirúrgico realizado para remover os órgãos reprodutivos, sendo os testículos nos machos e os ovários e às vezes o útero nas fêmeas. Esse procedimento é amplamente recomendado por veterinários para prevenir a reprodução descontrolada, reduzir riscos de doenças e promover o bem-estar do animal.

“Os animais não precisam ter libido sexual como os humanos, e o excesso de hormônios pode acarretar diversas doenças, como infecção de útero, tumores de mama, problemas dermatológicos”, alerta a veterinária Ana Carolina Teixeira Ibelli.

Além dos benefícios à saúde, a castração também traz alterações significativas no comportamento dos cães, ligadas às alterações hormonais que o procedimento provoca. A redução de hormônios como a testosterona, nos machos, e o estrogênio, nas fêmeas, afeta diretamente aspectos como agressividade, energia e tendências reprodutivas.

Embora muitas dessas mudanças sejam positivas, é importante que os tutores estejam preparados para entender e lidar com elas. Veja abaixo!

1. Redução da agressividade

A castração pode diminuir a agressividade dos cachorros, especialmente nos machos, pois reduz os níveis de testosterona. Isso pode tornar o animal mais calmo e menos propenso a brigas ou reatividade. No entanto, é importante lembrar que agressividade também pode estar ligada às experiências do pet e à educação oferecida pelo tutor. Caso o comportamento agressivo persista, é recomendável buscar ajuda de um profissional em comportamento animal.

2. Menor marcação de território

A marcação de território com urina é um comportamento instintivo dos cães, especialmente machos, para demonstrar dominância e atrair fêmeas. Após a castração, a produção de testosterona reduz significativamente, o que diminui essa necessidade de marcar território.

Essa mudança costuma ser mais perceptível em cachorros castrados jovens, antes de desenvolverem o hábito com frequência. “Se castrarmos um macho antes dos 6 meses de idade, ele ainda não terá adquirido o hábito de levantar a perninha para urinar e assim permanecerá”, completa a veterinária Ana Carolina Teixeira Ibelli.

3. Menor interesse em fêmeas no cio

Os machos castrados perdem grande parte do interesse em fêmeas no cio, pois a testosterona, responsável por estimular o comportamento reprodutivo, é drasticamente reduzida. Isso faz com que eles se tornem menos inquietos, reduzam comportamentos como latidos excessivos ou tentativas de fuga para encontrar fêmeas.

4. Aumento de apetite

Uma das mudanças mais comuns após a castração é o aumento do apetite, causado pela alteração no metabolismo e na regulação hormonal. Os hormônios sexuais contribuem para o gasto energético, e sua redução pode levar a uma sensação constante de fome. Isso torna os cachorros mais propensos ao ganho de peso. Para evitar a obesidade, é importante ajustar a quantidade e a qualidade da alimentação, optando por rações específicas para cães castrados e garantindo uma rotina de exercícios regulares.

5. Redução de comportamento sexual

Com a castração, os cachorros apresentam uma significativa redução em comportamentos como monta em outros animais, objetos ou até mesmo pessoas. Isso ocorre devido à queda nos hormônios sexuais que estimulam esses instintos. Essa mudança proporciona mais tranquilidade no convívio familiar e em situações sociais.

Por vezes, as cadelas também podem apresentar o comportamento de montar, mesmo sendo castradas. “Machos produzem hormônios femininos, em pequena quantidade, e fêmeas produzem hormônios masculinos, também em pequena quantidade. Provavelmente, as fêmeas castradas podem ter essa reação por ação hormonal”, afirma Ana Carolina Teixeira Ibelli.

Os cachorros tendem a ficar mais tranquilos e menos impulsivos após a castração Ermolaev Alexander / Shutterstock | Portal EdiCase

6. Mais tranquilidade e menos hiperatividade

Os cães castrados geralmente apresentam uma diminuição na hiperatividade, pois os hormônios sexuais também influenciam o nível de energia do animal. Essa calmaria não significa que o cachorro perderá o interesse por brincadeiras e passeios, mas que ele se tornará mais equilibrado e menos impulsivo. Para manter o cachorro saudável e feliz, é fundamental oferecer atividades físicas e mentais que estimulem suas capacidades, evitando o tédio.

7. Maior socialização com outros cães

A castração pode ajudar na socialização dos cachorros, diminuindo comportamentos competitivos e de dominação relacionados à reprodução. Isso significa que os encontros com outros cães tendem a ser mais tranquilos e agradáveis. No entanto, a socialização também depende da experiência prévia do pet e do ambiente em que vive.

8. Possível aumento de afetuosidade

A diminuição dos hormônios sexuais pode tornar alguns cães mais afetuosos, pois eles passam a direcionar mais atenção e energia para os tutores e outros membros da família. Esses animais podem buscar mais carinhos, colo e interações, fortalecendo o vínculo com o tutor.

9. Possível alteração no comportamento de guarda