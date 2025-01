7 perguntas e respostas sobre o consumo do queijo

A história do queijo parece ter começado por um acaso, com a descoberta acidental da coagulação do leite. Mas, com o tempo, este processo de produção foi aprimorado, resultando em uma das iguarias mais apreciadas no mundo. Sua diversidade de sabores e texturas fez com que ele saísse do cardápio da Idade Média para se popularizar e ganhar uma data só sua: 20 de janeiro, Dia Mundial do Queijo.