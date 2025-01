7 benefícios da tâmara para a saúde e como consumir

A tâmara é fonte de nutrientes essenciais para a saúde do corpo Brent Hofacker / Shutterstock | Portal EdiCase

Consideradas o “caramelo da natureza”, as tâmaras são frutos originários do Oriente Médio e do norte da África. Conhecidas por sua doçura intensa e textura suculenta, elas são muito apreciadas na culinária por seu sabor e versatilidade, servindo de base para doces, bolos, barras energéticas e até smoothies.

Fonte de vitaminas A, B, C e antioxidantes, elas também são valorizadas na medicina natural por oferecer diversos benefícios para o corpo. A seguir, confira alguns deles!

1. Melhora a saúde do intestino

Fonte de fibras, como pectina e lignina, as tâmaras auxiliam na hidratação das fezes e na formação do bolo fecal, combatendo a prisão de ventre. Essas substâncias também favorecem a sensação de saciedade, ajudando no controle de peso.

2. Mantém a performance durante o treino

Por conter um alto teor de carboidratos, especialmente açúcares naturais como glicose, sacarose e frutose, as tâmaras são uma excelente fonte de energia rápida para o corpo. Por esse motivo, elas são frequentemente recomendadas como uma boa opção de pré-treino.

Segundo o artigo “Date fruit: a review of the chemical and nutritional compounds, functional effects and food application in nutrition bars for athletes“, publicado no International Journal of Food Science and Technology, a fruta pode melhorar significativamente o desempenho durante atividades físicas, sendo uma excelente opção para atletas incluírem em suas dietas.

3. Reduz o estresse

As tâmaras também são benéficas para a saúde mental e ajudam a reduzir a tensão, promovendo uma sensação relaxante. Isso ocorre porque elas são fonte de magnésio, que está relacionado à produção de serotonina, neurotransmissor responsável pelo bem-estar, além de antioxidantes, como carotenoides, polifenóis e taninos, que neutralizam os radicais livres, diminuindo o estresse oxidativo.

4. Fortalece os ossos

O magnésio presente nas tâmaras não só reduz o estresse, como também ajuda no fortalecimento e desenvolvimento dos ossos. As frutas também contêm cálcio e potássio, que, junto ao magnésio, ajudam a prevenir condições como osteoporose e garantem um envelhecimento saudável.

O consumo regular de tâmaras ajuda a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson MalikNalik / Shutterstock | Portal EdiCase

5. Previne doenças neurodegenerativas

Os frutos da tamareira também contribuem para a redução do risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Isso porque as tâmaras são fonte de compostos polifenólicos que melhoram a memória e a função cognitiva.

Dados do estudo “Diet rich in date palm fruits improves memory, learning and reduces beta amyloid in transgenic mouse model of Alzheimer’s disease” apontam que camundongos alimentados com suplementação de tâmaras, em comparação com aqueles que seguiram uma dieta padrão, apresentaram melhorias na memória e na capacidade de aprendizagem, o que ajudou a reduzir o risco de Alzheimer.

6. Favorece a saúde ocular

As tâmaras são uma boa fonte de potássio e vitamina A, importantes para pessoas com problemas oculares. Essas substâncias são conhecidas por fortalecerem a visão e protegerem os olhos contra a degeneração macular relacionada à idade. Além disso, a fruta contém antioxidantes como luteína e zeaxantina, que combatem os danos causados pelos radicais livres.

7. Ajuda a combater a anemia

O consumo regular de tâmaras pode ajudar a elevar os níveis de ferro no sangue, favorecendo a produção de glóbulos vermelhos e a circulação de oxigênio. Além disso, estudos de revisão, como o “Date Palm (Phoenix dactylifera) consumption as a nutrition source for mild anemia“, indicam que as tâmaras ajudam a aumentar os níveis de hemoglobina no sangue de mulheres grávidas, importante para atender as necessidades dos órgãos vitais da mãe e do feto.

Como consumir as tâmaras?