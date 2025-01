6 receitas para detoxificar rins, fígado e pâncreas

A detoxificação é um processo natural do corpo humano. O fígado, os rins e os intestinos trabalham para eliminar produtos tóxicos por meio do suor, urina e fezes. Contudo, alguns cuidados com a alimentação podem contribuir positivamente para esse processo. Pensando nisso, o nutrólogo Sandro Ferraz lista algumas receitas que ajudam a detoxificar o organismo. Confira!