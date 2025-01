6 dicas para prevenir e tratar a obesidade infantil

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) reconheceu recentemente que a obesidade é, atualmente, um problema de saúde pública. Segundo o último levantamento do órgão, realizado em parceria com o SUS (Sistema Único de Saúde), mais de 340 mil crianças brasileiras entre 5 e 10 anos têm obesidade.

Diagnóstico da obesidade em crianças

A obesidade infantil é identificada por meio da avaliação do índice de massa corporal (IMC), ajustado para a idade e o sexo da criança, utilizando gráficos de crescimento desenvolvidos por órgãos de saúde. O IMC é calculado dividindo o peso da criança (em quilos) pela sua altura ao quadrado (em metros). Quando o resultado está acima do percentil 95 no gráfico correspondente, a criança é classificada como obesa.

Prevenção e tratamento da obesidade infantil

1. Atividade física

2. Envolvimento escolar

3. Diminuição do uso de tecnologias

Com o desenvolvimento da tecnologia, muitas crianças e jovens ficam mais tempo no computador, celular, tablet e televisão, o que, consequentemente, as afastam de atividades que desenvolvam sua parte física. Dessa forma, o núcleo familiar pode contribuir para reverter o quadro, por meio de boas práticas e apoio do médico-pediatra.