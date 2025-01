5 receitas leves e refrescantes para o almoço

Ceviche de camarão

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e os camarões e cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, escorra e transfira para um recipiente. Adicione o abacate, a manga, o tomate, a cebola-roxa e o pimentão e misture delicadamente. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Finalize polvilhando com o coentro e sirva em seguida.

Camponata

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque todos os ingredientes de modo que fiquem espaçados. Tempere com sal e alecrim. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 260 °C por 1 hora, mexendo de vez em quando para assar por igual. Sirva em seguida.

Atum com molho de abacate

Ingredientes

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do molho e mexa para incorporar. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 1 hora. Em uma assadeira, coloque as postas de atum e tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva o peixe com o molho.