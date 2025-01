5 benefícios da planta mastruz e como usá-la

1. Auxílio na cicatrização de feridas

O estudo “From popular use to Pharmacological Validation: A study of the anti-inflamatório, antinociceptivo e efeitos curativos do extrato de Chenopodium ambrosioides“, publicado no Journal of Ethnopharmacology, investigou os efeitos do extrato etanólico obtido das folhas e caules da planta mastruz, focando na dor, inflamação e cicatrização. Os testes realizados em ratos mostraram que o extrato foi eficaz na redução tanto da inflamação quanto da dor.