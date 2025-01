4 óleos essenciais para atrair boas energias no Ano Novo Chinês

1. Laranja-doce

2. Canela

3. Lavanda

4. Eucalipto

Como utilizar os óleos essenciais

Para aproveitar os benefícios dos óleos essenciais nesta data, a Daiana Petry indica aromatizar o ambiente com algumas gotas em um difusor, para criar um clima harmonioso, ou preparar um spray com 100 ml de álcool de cereais e 20 gotas de óleo essencial de eucalipto e, depois, borrifar pela casa. “Ainda é possível usufruir dos óleos essenciais em um banho energético, borrifando o spray de eucalipto no boxe do banheiro na hora do banho para renovar as energias”, conclui.