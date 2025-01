3 participantes do signo de Capricórnio no BBB 25

O signo de Capricórnio está presente no BBB 25 ShannonChocolate / Shutterstock | Portal EdiCase

Capricórnio é o décimo signo do zodíaco, regido por Saturno e pertence ao elemento Terra. Os nativos são conhecidos por sua disciplina, determinação e foco em objetivos de longo prazo. Sua natureza prática e organizada os torna excelentes estrategistas, características que podem ser altamente vantajosas em um ambiente competitivo como o Big Brother Brasil.

No jogo, a paciência e a resiliência podem ajudar os participantes a enfrentarem desafios e a manter a calma sob pressão, enquanto sua ambição os motiva a buscar constantemente a vitória. No BBB 25, há 3 participantes capricornianos: Matheus Pires, dupla da atriz Vitória Strada, e a dupla de gêmeos João Pedro e João Gabriel.

Abaixo, conheça melhor os capricornianos do BBB 25!

1. Mateus Pires

Mateus é dupla da amiga e atriz Vitória Strada Divulgação / TV Globo | Portal EdiCase

Mateus Pires, de 28 anos, é arquiteto e natural de São José dos Campos, São Paulo. Entrou no BBB 25 como dupla da amiga e atriz Vitória Strada. Sua formação em arquitetura reflete sua capacidade de planejamento e atenção aos detalhes, habilidades que podem ser úteis nas provas e na convivência estratégica dentro da casa.

Porém, a inflexibilidade, característica dos capricornianos, pode ser um desafio no relacionamento de Mateus com os outros participantes, podendo trazer momentos de tensão para o jogo. “[Os capricornianos] são extremamente críticos com os outros e com eles próprios, e estão sempre prontos para apontar o erro e o defeito alheio”, conta a astróloga Thaís Mariano.

2. João Gabriel

João Gabriel faz dupla com o irmão gêmeo no BBB 25 Divulgação / TV Globo | Portal EdiCase

João Gabriel, de 21 anos, é salva-vidas de rodeio e natural de Buriti Alegre, Goiás. Ele ganhou fama na internet ao lado do irmão gêmeo, João Pedro, que é sua dupla no programa, compartilhando nas redes sociais a rotina na roça, o que lhes rendeu o apelido de “Gêmeos do Agro”.

Sua experiência no meio rural e em competições de rodeio demonstra disciplina e resistência física, qualidades que podem ser vantajosas nas provas do reality show. “[Os capricornianos] não se deixam atrair pelas facilidades da vida, pois sabem que, para chegarem ao seu objetivo, precisam seguir com passos firmes e constantes”, detalha Thaís Mariano.

3. João Pedro

João Pedro e o irmão formam a dupla de capricornianos no BBB 25 Divulgação / TV Globo | Portal EdiCase

João Pedro, de 21 anos, é irmão gêmeo de João Gabriel e, assim, também natural de Buriti Alegre, Goiás. Ele também trabalha como salva-vidas de rodeio e influenciador digital. Juntos, os irmãos acumulam uma significativa base de seguidores nas redes sociais, em que compartilham sua rotina no campo.