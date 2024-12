Edição de Natal: feira reúne marcas, oficinas e sorteios em Porto Alegre

Neste fim de semana ocorre a edição de Natal da Feira Crafteria , no Brita, localizado na Rua General Lima e Silva, 1.037. A novidade é que dá para ir nos dois dias e ver produtos distintos: serão 40 expositores, metade diferente em cada dia do evento. Com flash tatoo, sorteios, oficinas e boa música. A entrada é gratuita, e o horário, das 14h às 20h.

Imagem pessoal e comunicação

Versão Noel fashionista

A Schutz lançou a coleção Holiday, uma série glam com peças que apostam nas cores vermelhas e nos brilhos. Destaques para a linha Crystals Everywhere, com aplicação de pedrarias, e Metallic, com aposta em modelos que são destaque da temporada, trazendo o mix de tons metalizados.