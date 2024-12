Conheça as características do estilo moderno na decoração

A decoração moderna surgiu durante o século XX, inspirada no movimento Modernista. Mesmo após tanto tempo, ainda é um estilo que continua em alta e preza a simplicidade, a praticidade e a funcionalidade. Segundo a arquiteta Sabrina Gnipper, essa tendência aposta em móveis com design minimalista, bem como valoriza a circulação e os espaços amplos e iluminados.

Além disso, como o movimento Modernista também valorizava a expressão artística nacional, pode-se utilizar itens que fazem referência à cultura brasileira. “Esses elementos devem ser combinados de forma racional e funcional, pensando em ergonomia e no conceito de que ‘ menos é mais ’”, recomenda a profissional.

Móveis na decoração moderna

A funcionalidade é um ponto que ganha destaque na decoração moderna. Por isso, de acordo com Sabrina Gnipper, os móveis “devem ser utilizados pensando na circulação e funcionalidade do projeto”. Ademais, segundo ela, deve-se preferir mobiliários no estilo retrô (que fazem referência principalmente a década de 50).