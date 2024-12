7 benefícios da lichia para a saúde e como usá-la

A lichia (Litchi chinensis) é uma fruta tropical originária do sul da China, conhecida por sua casca avermelhada e textura rugosa que envolve uma polpa branca, suculenta e doce. Além de sua aparência exótica e sabor delicado, ela é amplamente apreciada na culinária por sua versatilidade e pelos inúmeros benefícios que oferece à saúde.

Inclusive, no estudo “Litchi chinensis: medicinal uses, phytochemistry, and pharmacology”, publicado Journal of Ethnopharmacology, os extratos brutos e compostos puros isolados da lichia exibiram atividades antioxidantes, anticâncer, anti-inflamatórias, antimicrobianas, antivirais, antidiabéticas, antiobesidade, hepatoprotetoras e imunomoduladoras significativas.

Abaixo, confira alguns benefícios da lichia para a saúde e como usá-la!

1. Fortalece o sistema imunológico

A lichia é uma fonte de vitamina C, um nutriente importante para o fortalecimento do sistema imunológico. Apenas 100 gramas da fruta fornecem cerca de 71,5 mg dessa vitamina, atendendo uma grande parte das necessidades diárias do corpo. A vitamina C aumenta a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa contra infecções e doenças.

Além disso, ela atua como um antioxidante, protegendo o corpo contra os danos causados por radicais livres que podem enfraquecer o sistema imunológico. No estudo “Dietary litchi pulp polysaccharides could enhance immunomodulatory and antioxidant effects in mice”, publicado no International Journal of Biological Macromolecules, os pesquisadores identificaram que a lichia contém polifenóis e polissacarídeos abundantes com grandes atividades imunomoduladoras e antioxidantes.

2. Combate o envelhecimento precoce

Os antioxidantes naturais da lichia, como os flavonoides, taninos e vitamina C, ajudam a combater os radicais livres, moléculas instáveis que aceleram o envelhecimento das células. O consumo regular da fruta, aliado a outros bons hábitos de vida, contribui para a saúde da pele, protegendo-a contra danos causados por exposição solar e poluentes, além de estimular a produção de colágeno, que mantém a firmeza e elasticidade da pele.

3. Melhora a digestão

A lichia contém fibras solúveis e insolúveis que desempenham um papel fundamental na saúde digestiva. As fibras solúveis ajudam a regular os movimentos intestinais, prevenindo constipação e desconfortos abdominais. As insolúveis, por outro lado, estimulam o crescimento de bactérias benéficas no intestino, melhorando a microbiota intestinal. Isso contribui para a absorção adequada de nutrientes e a eliminação de toxinas do organismo.

4. Promove a saúde cardiovascular

Graças ao seu alto teor de potássio e baixo teor de sódio, a lichia ajuda a equilibrar a pressão arterial, um fator essencial para a saúde do coração. O potássio regula a contração dos músculos cardíacos, prevenindo arritmias e ajudando a manter um ritmo cardíaco saudável.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os adultos consumam pelo menos 3,5 gramas de potássio por dia. Além disso, os antioxidantes presentes na fruta protegem os vasos sanguíneos contra danos, reduzindo o risco de aterosclerose, hipertensão e outras doenças cardiovasculares.

Inclusive, conforme o estudo “Procyanidins extracted from the litchi pericarp attenuate atherosclerosis and hyperlipidemia associated with consumption of a high fat diet in apolipoprotein-E knockout mice”, publicado no Biomedicine & Pharmacotherapy, os polifenóis do pericarpo de lichia (a casca ou camada externa do fruto) mostraram – em pesquisa realizada com camundongos – boa melhora na aterosclerose e hipertensão.

5. Ajuda no controle de peso

Por ser uma fruta de baixa caloria e rica em água, a lichia é ideal para quem busca controlar o peso ou emagrecer. Cada 100 gramas dela contém apenas cerca de 66 calorias, além de ser altamente saciante devido ao seu teor de fibras. Isso ajuda a reduzir a ingestão calórica ao longo do dia e mantém a sensação de saciedade por mais tempo, tornando-a uma excelente opção para lanches entre as refeições.

6. Estimula a circulação sanguínea

A lichia é uma fonte natural de cobre, um mineral essencial para a formação de glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio para todas as células do corpo, garantindo o funcionamento adequado dos órgãos. Uma boa circulação sanguínea também está associada à regeneração celular, maior disposição física e prevenção de doenças relacionadas à má oxigenação dos tecidos.

7. Melhora a saúde óssea

Os minerais encontrados na lichia, como fósforo, magnésio e cálcio, são fundamentais para a manutenção da densidade e resistência óssea. Esses nutrientes ajudam a prevenir a perda óssea com o avanço da idade, especialmente em mulheres na pós-menopausa, que são mais propensas à osteoporose. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

Como incluir a lichia na alimentação

A lichia é uma fruta versátil e pode ser consumida de diferentes formas, tornando fácil incorporá-la à dieta. Veja algumas ideias:

In natura: descasque a fruta e consuma a polpa fresca, que é ideal para lanches rápidos e saudáveis.

descasque a fruta e consuma a polpa fresca, que é ideal para lanches rápidos e saudáveis. Sucos e smoothies: bata a polpa com outras frutas para criar bebidas refrescantes e nutritivas.

bata a polpa com outras frutas para criar bebidas refrescantes e nutritivas. Saladas: misture a lichia em saladas de frutas ou em pratos com folhas verdes, para um contraste interessante de sabores.

misture a lichia em saladas de frutas ou em pratos com folhas verdes, para um contraste interessante de sabores. Sobremesas: use a lichia em receitas de gelatinas, mousses, sorvetes ou recheios de tortas.

use a lichia em receitas de gelatinas, mousses, sorvetes ou recheios de tortas. Chás: faça infusões com a casca da lichia, que também contém propriedades benéficas.