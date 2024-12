6 dicas para usar cores vibrantes na decoração com equilíbrio

As cores vibrantes têm o poder de transformar qualquer espaço, criando uma atmosfera cheia de personalidade e energia. Com sua capacidade de atrair olhares e despertar emoções intensas, elas se destacam por suas tonalidades ricas e pela vitalidade que imprimem aos ambientes. Quando aplicadas à decoração, adicionam um toque de ousadia e contemporaneidade, tornando cada composição única e inesquecível.

1. Combine tons vibrantes com cores neutras

Conforme a arquiteta, no desenvolvimento do projeto, toda a atenção é voltada para que a aplicação da paleta mais acentuada não se torne monótona e um problema para o décor de interiores. “Um ambiente monocromático se torna sufocante para o morador. Muito se exalta os tons neutros como uma proposta inofensiva, mas viver em um quarto todo branco é extremamente agressivo para o ser humano”, revela.

Quando se trata de uma cor com alta luminosidade, Cristiane Schiavoni indica uma dose a mais de cautela, pois, embora energizantes, seu uso excessivo pode gerar cansaço visual. Por outro lado, gradientes com baixa saturação e luminosidade se somam em composições equilibradas. “É justamente nesse contexto que eu aprecio um toque de saturação e luz para alcançarmos o efeito desejado”, argumenta.

2. Consulte o círculo cromático

Para se trabalhar com cores vibrantes, a profissional sugere sempre consultar o círculo cromático como um meio seguro de explorar misturas elegantes. “O magenta combina muito bem com o amarelo, assim como o azul com o laranja”, cita. Entretanto, ela lembra que não existem regras rígidas e nem sempre as cores complementares são a melhor pedida. “As associações análogas são interessantes quando a intenção do morador é uma decoração mais discreta e com menos contrastes”, acrescenta.