5 receitas práticas de panquecas veganas

Seja no café da manhã ou lanche da tarde, as panquecas são sempre uma ótima opção. E se você segue uma dieta vegana ou simplesmente quer experimentar novas opções deste prato, o que não falta são alternativas sem ingredientes de origem animal, desde a clássica com banana e aveia até as inovadoras com vegetais.

Abaixo, confira como preparar 5 receitas de panquecas veganas irresistíveis!

Panqueca de espinafre recheada

Ingredientes

Recheio

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

Polpa de 1 abacate fatiada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

1 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

3 xícaras de chá de leite de soja

3 colheres de sopa de linhaça hidratada em 9 colheres de sopa de água

2 colheres de sopa de azeite

1 pitada de sal

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, o leite de soja, a mistura de linhaça com água, a farinha de trigo integral, o sal e uma colher de sopa de azeite e bata até obter uma massa homogênea. Após, unte uma frigideira com o restante do azeite e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo, recheie a panqueca com o espinafre e o abacate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Dobre ao meio e repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.

Panqueca de banana com aveia e uva-passa

Ingredientes

1 banana descascada e amassada

descascada e amassada 1 colher de sopa de uva-passa

2 colheres de sopa de flocos de aveia

1 colher de chá de sementes de chia

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo vegetal para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana e a aveia e misture até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 5 minutos. Após, acrescente as sementes de chia e o fermento químico e misture. Por último, coloque a uva-passa e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque a massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Panqueca de lentilha vermelha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha vermelha

vermelha 1 xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

1/4 de colher de chá de alho-poró picado

1/2 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo vegetal para untar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha e a água. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, escorra, lave os grãos em água corrente e disponha em um liquidificador. Adicione uma xícara de chá de água, o sal, o alho-poró, a páprica defumada e a pimenta-do-reino e bata até obter uma massa uniforme. Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.

Panqueca doce de cenoura

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de leite de soja

1 cenoura descascada e picada

3/4 de xícara de chá de açúcar

2 colheres de chá de fermento químico em pó

3 colheres de sopa de óleo

1 colher de sopa de vinagre de maçã

2 xícaras de chá de farinha de trigo

Óleo vegetal para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de soja, o óleo e a cenoura e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o fermento químico e misture. Adicione a mistura do liquidificador e o vinagre e mexa até obter uma massa uniforme. Reserve.

Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.

Panqueca com vegetais

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de leite de soja

1 colher de sopa de linhaça hidratada em 3 colheres de sopa de água

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de repolho fatiado

1 alho-poró fatiado

2 cenouras descascadas e raladas

2 colheres de sopa de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o repolho, o alho-poró e a cenoura e refogue por 3 minutos. Acrescente a água e refogue até secar. Tempere os vegetais com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em um liquidificador, coloque a farinha de aveia, o leite de soja, a mistura de linhaça com água, o fermento químico e uma pitada de sal e bata até obter uma massa uniforme. Reserve.