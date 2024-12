5 benefícios da planta jurubeba para a saúde

A jurubeba (Solanum paniculatum), nativa do Brasil, é uma daquelas plantas que surpreendem pelo potencial. Comumente usada para aliviar problemas no fígado e melhorar a digestão, ela é uma alternativa para quem aposta em soluções naturais.

Além disso, seu perfil medicinal abrange outras propriedades importantes ao organismo. Sendo assim, para saber como incluir a jurubeba nos seus cuidados diários e aproveitar o melhor que ela tem a oferecer, acompanhe, a seguir, seus principais benefícios!

1. Proteção do fígado e ação hepatoprotetora

A jurubeba pode auxiliar na recuperação e proteção do órgão, especialmente em casos de sobrecarga causada por medicamentos ou dietas inadequadas. Conforme a pesquisa “Chemical profile, liver protective effects and analgesic properties of a Solanum paniculatum leaf extract”, publicada no Biomedicine & Pharmacotherapy, a jurubeba mostrou forte ação protetora para o fígado. O estudo analisou extratos das folhas da planta em modelos de hepatotoxicidade induzida por paracetamol.

Os resultados demonstraram que ela reduziu significativamente os níveis de enzimas hepáticas, melhorou a presença de antioxidantes no fígado e protegeu contra danos celulares. Contudo, o seu uso não substitui o tratamento e o acompanhamento médico, bem como o uso correto de medicamentos e bons hábitos de vida.

2. Propriedades antiúlcera

A planta pode ajudar no tratamento e na prevenção de úlceras gástricas. O estudo “New steroidal saponins and antiulcer activity from Solanum paniculatum L.“, publicado na Food Chemistry, revelou que a jurubeba possui compostos bioativos com forte ação protetora contra úlceras gástricas. Entre os compostos isolados, alguns mostraram-se eficazes em reduzir inflamações e proteger as paredes do estômago contra danos induzidos por etanol em ratos. No entanto, o seu uso não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

3. Alívio de problemas digestivos e intestinais

A jurubeba costuma ser utilizada para aliviar desconfortos intestinais, como diarreias ocasionais, sem interferir no funcionamento normal do intestino. Inclusive, a pesquisa “Toxicological, Antidiarrheal and Spasmolytic Activities of Solanum paniculatum”, publicada na Planta Medica, avaliou a eficácia da jurubeba no tratamento de distúrbios gastrointestinais em animais. O extrato das partes aéreas da planta demonstrou ação antidiarreica significativa em modelos experimentais, reduzindo o excesso de secreção.

4. Melhora da saúde geral após ressaca

A jurubeba é amplamente reconhecida por sua eficácia em aliviar os sintomas desagradáveis da ressaca. Suas propriedades tônicas e regeneradoras ajudam o organismo a se recuperar de estados de fadiga, náusea e desconforto causados pelo consumo excessivo de álcool. Ao atuar no sistema digestivo e no fígado, ela auxilia na eliminação de toxinas, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz.

Tradicionalmente utilizada como um “fortificante” natural, a jurubeba é preparada em forma de chás ou consumida em compostos que favorecem o equilíbrio corporal após excessos. Seu uso frequente não apenas alivia os sintomas imediatos da ressaca, mas também reforça a sensação de bem-estar geral

5. Proteção das células contra danos tóxicos e genéticos

A jurubeba costuma ser uma aliada natural para minimizar os efeitos colaterais de tratamentos agressivos, como os usados contra o câncer. Essa proteção celular ajuda a preservar o funcionamento saudável do organismo e a reduzir os impactos negativos de substâncias tóxicas.

De acordo com o estudo “Protective effects of steroidal alkaloids isolated from Solanum paniculatum L. against mitomycin cytotoxic and genotoxic actions”, publicado nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, a jurubeba demonstrou capacidade de proteger as células do corpo contra danos causados por agentes químicos tóxicos.

Em testes com camundongos, substâncias extraídas da planta reduziram os danos ao DNA provocados pela mitomicina C, um medicamento usado em tratamentos como a quimioterapia, além de ajudar a preservar o equilíbrio das células sanguíneas.

Como usar a jurubeba

A jurubeba pode ser utilizada de diferentes maneiras, dependendo da necessidade, sempre seguindo as orientações recomendadas:

Uso interno: a decocção das folhas ou raízes pode ser preparada com 20 g da planta para 1 litro de água. Deve-se consumir uma xícara da bebida após as refeições, podendo chegar a um máximo de cinco xícaras por dia. Este uso é indicado para tratar distúrbios digestivos e fortalecer o organismo;

a decocção das folhas ou raízes pode ser preparada com 20 g da planta para 1 litro de água. Deve-se consumir uma xícara da bebida após as refeições, podendo chegar a um máximo de cinco xícaras por dia. Este uso é indicado para tratar distúrbios digestivos e fortalecer o organismo; Uso externo: a infusão de uma colher de sopa de folhas cortadas em uma xícara de água fervente deve ser aplicada diretamente na pele, utilizando gaze como cataplasma. Essa aplicação é útil para tratar feridas, contusões, pruridos e até úlceras;

a infusão de uma colher de sopa de folhas cortadas em uma xícara de água fervente deve ser aplicada diretamente na pele, utilizando gaze como cataplasma. Essa aplicação é útil para tratar feridas, contusões, pruridos e até úlceras; Gargarejo: a infusão das folhas pode ser usada em gargarejos para aliviar desconfortos na garganta, respeitando a proporção e o método de preparo recomendados.

Cuidados com o uso da jurubeba

Apesar dos benefícios, a jurubeba deve ser usada com cautela, conforme apontado no e-book “Plantas Medicinais de Uso Popular no Rio Grande do Sul”, elaborado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O uso em doses excessivas ou por períodos prolongados pode causar intoxicação devido à presença de alcaloides e esteroides na planta. Os sintomas incluem náuseas, vômitos, diarreias, cólicas abdominais e dores de cabeça.