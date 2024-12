4 aspectos para considerar antes de presentear alguém com um animal

O abandono de animais é crime, mas, mesmo assim, o Brasil bate recordes todo fim de ano. Em 2023, cerca de 4 milhões de pets foram parar nas ruas, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET). O número total de cães e gatos abandonados no país, segundo o Índice de Abandono Animal no Brasil, já supera 30 milhões.

As estatísticas levaram ao surgimento de campanhas como “Dezembro Verde”, mês de conscientização contra os maus tratos e o abandono de animais durante as festas de Natal e Ano-Novo e as férias de verão. Para a médica-veterinária Ana Elisa Arruda Rocha, a temática também levanta outra discussão importante: pet é ou não é um bom presente de Natal?