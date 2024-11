O Sol em Sagitário fará conjunção com Mercúrio retrógrado, oposição a Júpiter e quadratura com Saturno. Esses movimentos indicam que o desejo de se aventurar por novos caminhos e expandir os horizontes se fará bem presente. No entanto, a tendência será que surjam diversos empecilhos e que o contato com assuntos mal resolvidos atrase os planos. Apesar dos desafios, esta será uma fase de revisão necessária.