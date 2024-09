Veja como cuidar do planeta para ter um futuro sustentável

As notícias ambientais nunca ocuparam tanto espaço na mídia como agora. Mas essa presença mais forte está muito relacionada ao agravamento da crise climática e às consequências da ação humana predatória no planeta. Incêndios no Pantanal, seca na Amazônia, tragédia no Rio Grande do Sul, poluição, desmatamento, perda de biodiversidade, garimpo ilegal, extinção de animais… A devastação passa por cima de várias leis ambientais que não conseguem ser aplicadas adequadamente – e há quem lute para afrouxá-las dia após dia.