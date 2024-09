Com os dias mais quentes se aproximando, muitas pessoas começam a buscar o tão desejado “shape” para se sentirem bem no calor. O objetivo mais comum: emagrecer. Para alcançar esse resultado, é fundamental manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas regularmente e ter acompanhamento médico. No entanto, se ainda assim perder peso é uma tarefa difícil, pode ser que você esteja passando por um bloqueio energético.