“Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Um sexto sentido maior que a razão.” Essas palavras na voz de Rita Lee, na música “Rosa-choque”, marcaram a minha adolescência. Era o tema de abertura do programa TV Mulher, com foco nas questões femininas, que passava todas as manhãs na Globo, no começo dos anos 1980.