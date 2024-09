A presença de feridas na boca pode causar preocupação e desconforto. Desde pequenas alterações benignas até sinais de problemas mais sérios, é essencial saber quando essas lesões devem ser motivo de atenção. Por isso, Monica Lotufo, professora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera Vila Mariana, elenca as causas do problema e indica quando você deve consultar o dentista. Confira: