O Cachorro é o décimo primeiro signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde à Libra. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Vênus. O elemento dos nativos é o metal, a pedra é o diamante, a flor é a hortênsia, o metal é o bronze, as cores são rosa e azul, e o número da sorte é o 7.