Do mais acobreado ao vermelho intenso, não faltam inspirações para quem deseja ficar ruiva. No VMA (Video Music Awards) 2024, por exemplo, as celebridades Chappell Roan, Halsey, Justina Valentine e Flo Milli se destacaram pela beleza de seus cabelos, tornando-se referência no estilo e ditando as novas tendências da temporada.