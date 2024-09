Segundo informações do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), até 2030, o número mundial de crianças menores de 5 anos afetadas pela pneumonia pode chegar a 6,3 milhões. A pneumonia é uma doença respiratória provocada por microrganismos como bactéria, vírus ou fungo, que fazem com que os pequenos sacos de ar (alvéolos) do pulmão se infeccionem.