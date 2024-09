Conheça as belezas naturais dos Lençóis Maranhenses

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, localizado no maranhão, foi reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura), uma conquista que eleva ainda mais a visibilidade desse destino único no cenário turístico mundial. Com a nova chancela, o parque se destaca não apenas como um dos destinos dos sonhos para viajantes de todo o mundo, mas também como uma área de extrema importância ambiental, onde a preservação dos recursos naturais e da biodiversidade se torna prioridade. Com uma área de 155 mil hectares, o lugar é uma fascinante mistura de biomas, situado na transição entre o Cerrado, a Caatinga e a Amazônia.