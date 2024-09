Santo Amaro, um pequeno paraíso localizado no coração do Maranhão, é um destino que encanta com sua beleza natural e tranquilidade. Situado na região dos Lençóis Maranhenses, o município é uma verdadeira joia escondida, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar um dos ecossistemas mais singulares do Brasil. Para chegar a Santo Amaro, é possível partir de São Luís, a capital do estado, em uma viagem de aproximadamente 4 horas.